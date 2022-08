Mercato : Frenkie de Jong en passe de gagner son bras de fer avec le FC Barcelone

Le FC Barcelone est dans une impasse. Depuis plusieurs mois maintenant, les pensionnaires du Camp Nou utilisent tous les moyens et toutes les stratégies, même les plus folles, afin de faire céder Frenkie de Jong. Son départ ferait les affaires des Blaugranas puisqu'il permettrait de réduire la masse salariale tout en récupérant des liquidités afin de recruter. Mais l'international néerlandais, poussé à bout par sa direction, tient bon. Malgré les nombreux coups de pression, il ne veut pas entendre parler d'un départ cet été.

Le Barça envisage de sacrifier d'autres joueurs

Pourtant, il dispose toujours de deux portes de sortie. La première le mènerait à Chelsea, où il pourrait jouer la Ligue des Champions tout en découvrant la Premier League. La seconde, elle, l'orienterait vers Manchester United. Malgré un accord entre les Catalans et les Mancuniens ainsi que la présence d'Erik ten Hag, De Jong refuse d'y signer. Après avoir retiré sa première proposition, MU compterait revenir à la charge avec une nouvelle offre d'ici la fin du mercato, persuadé que le milieu de terrain finira pas céder d'après Sport.

Mais à l'heure actuelle, difficile d'imaginer FDJ accepter de quitter le Barça. Le joueur, qui est toujours en guerre avec sa direction, refuse de baisser son salaire et ne comprend pas pourquoi il devrait le faire alors que son club recrute à tout va. Et si le Barça a récemment menacé de rompre son bail qui serait illégal, le Hollandais garde la même ligne de conduite. Face à tant de fermeté, les Culés commencent à perdre patience, eux qui n'ont que deux semaines pour le convaincre. Selon AS, la direction barcelonaise étudie d'autres options. L'idée serait de se séparer d'autres joueurs plutôt que de De Jong, qui est donc en train de remporter sa bataille.

Aubameyang est dans le lot

Le média ibérique indique qu'en plus de Memphis Depay, qui est en train de finaliser son départ vers la Juventus, le Barça a identifié deux autres éléments à sacrifier : Sergiño Dest et Pierre-Emerick Aubameyang. Concernant le premier cité, ce n'est pas une surprise. Depuis des semaines, son nom est dans la liste des joueurs pouvant quitter le club. Manchester United serait sur le coup. Pour Aubameyang, le Barça pourrait ne pas avoir le choix avec De Jong qui fait de la résistance. Chelsea, où Thomas Tuchel veut le récupérer, et Manchester United sont sur le coup alors que le Barça demande 25 M€.

Mais là encore, il n'est pas certain que le FCB arrive à ses fins, puisque le Gabonais ne veut pas partir. Une belle épine dans le pied du club espagnol, qui doit absolument récupérer de l'argent pour pouvoir boucler l'opération Bernardo Silva. Un élément que veut absolument recruter Xavi et pour lequel Manchester City a fixé un prix de départ colossal, à savoir 100 millions d'euros. Difficile donc pour le Barça de l'enrôler, bien que le club espère convaincre les Skyblues de le céder pour 60 millions d'euros. Plusieurs ventes sont donc espérées en Catalogne pour réussir le coup Bernardo Silva. Mais rien ne dit que les joueurs sacrifiés seront coopératifs.