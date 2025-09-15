Menu Rechercher
France, PSG : Luis Campos revient sur la blessure d’Ousmane Dembélé

La dernière trêve internationale a fait mal au PSG. Le club parisien a perdu Désiré Doué et, surtout, Ousmane Dembélé, qui était arrivé blessé au rassemblement de l’équipe de France. Pourtant, le Paris SG avait envoyé une lettre à la Fédération française de football (FFF) quant à la méforme physique de son joueur. De passage chez Rothen S’Enflamme sur RMC, le directeur sportif parisien Luis Campos est revenu sur cette affaire et appelle à un meilleur dialogue avec la sélection nationale.

« On doit plus communiquer avec l’équipe de France. C’est bien pour tout le monde si on communique plus. Je sais que l’UEFA est en train de régler ça, parce que ce n’est pas un problème qui s’est passé qu’en France. C’est une évolution. (Ousmane) Dembélé a donné des signes de fatigue et on l’a communiqué à la FFF, a affirmé le Portugais. Dans le futur, on doit plus communiquer pour le bien des joueurs et du football. Si on a plus de discussions sur la récupération, la fatigue ou la charge de travail, c’est plus facile pour tout le monde de prendre des décisions. Si on partage les informations, tout le monde y gagnera, le PSG, le joueur et la FFF. C’est très important. On a informé la FFF que Dembélé avait un risque de blessure. On veut trouver la solution la meilleure pour tout le monde. Parce que le PSG perd son joueur pendant plusieurs semaines, mais l’équipe de France aussi. Il faut protéger les joueurs en partageant les informations entre tout le monde ».

Voir tous les commentaires (5)
