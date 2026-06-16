CdM 2026, Ghana : Partey toujours interdit de rentrer au Canada

Thomas Partey ne disputera pas le premier match du Ghana dans cette Coupe du Monde 2026, après l’échec du recours déposé par sa fédération pour contester son interdiction d’entrer sur le territoire canadien. La justice fédérale du Canada a confirmé la décision des autorités migratoires de refuser l’accès au milieu de terrain, en raison des poursuites judiciaires dont il fait l’objet au Royaume-Uni, où il sera jugé pour viols en 2027. Le Ghana devra donc composer sans son joueur de 32 ans pour son entrée en lice face au Panama à Toronto.

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Face à cette situation, le sélectionneur ghanéen Carlos Queiroz a adopté un ton résigné, mais pragmatique, sans chercher la polémique autour de l’absence de son cadre. « Mon travail consiste à jouer avec les cartes qui m’ont été distribuées », a-t-il déclaré, tout en refusant de commenter davantage les conséquences sportives de cette absence majeure. Une position sobre, alors que la FIFA avait déjà indiqué que le Canada avait refusé d’accorder le visa au joueur, laissant le Ghana débuter son Mondial avec un important coup dur dans son entrejeu.