OL : la réaction à chaud de Paulo Fonseca

L’Olympique Lyonnais a vécu une soirée cauchemardesque ce jeudi sur la pelouse d’Hoffenheim (3-0), à l’occasion de la 3e journée de Ligue Europa. Dominés et incapables de rivaliser dans les duels, les Gones ont livré une prestation très inquiétante. Au coup de sifflet final, Paulo Fonseca n’a pas cherché à masquer sa déception auprès de Canal+. « Le plus mauvais match de Lyon ? Oui, c’est vrai. On a manqué beaucoup de choses. Je pense que le résultat était très sévère, par rapport à ce qu’il s’est passé sur le terrain. Mais on a manqué d’agressivité. »

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« Ils ont fait 20 fautes, on en a fait 5. Ils ont gagné tous les duels, les deuxièmes ballons… Les buts, très facile. Il y avait beaucoup de passivité. Très loin de ce que nous pouvons faire. Je sais que j’ai fait beaucoup de changements, c’était un risque. Mais je devais penser au match face au PSG. On ne pouvait pas jouer tout le temps avec les mêmes joueurs. Je suis le responsable. J’avais besoin de changer de joueurs. » Pas la meilleure façon de préparer le déplacement au Parc des Princes ce week-end pour l’actuel leader de la Ligue 1…