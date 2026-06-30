Mercato : le Bayern Munich fait une grosse annonce sur Michael Olise

Ce soir, la France va affronter la Suède en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Pressenti pour être de nouveau titulaire, Michael Olise (24 ans) sera comme toujours très attendu, lui qui réalise un bon tournoi jusqu’à présent. Passeur décisif à 3 reprises, l’ancien joueur de Crystal Palace régale ses partenaires, notamment Kylian Mbappé avec lequel il a une excellente relation. Cela a donné des idées au Real Madrid, qui aimerait réunir les deux internationaux tricolores dans la capitale espagnole. Avant même le Mondial, les Merengues suivaient la piste menant à Olise. Depuis, on a tout entendu ou presque sur le sujet.

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Si le Real Madrid a publié un communiqué de presse pour démentir toute approche auprès du joueur, la presse espagnole assure que les Madrilènes rêvent de le recruter. En Allemagne, Bild parle plutôt d’une prolongation à venir du Français, qui attendrait la fin de la Coupe du Monde pour parapher un nouveau contrat. Dans le même temps, Kicker assure qu’Olise a une préférence pour le Real Madrid en cas de départ. Hier, AS a d’ailleurs précisé que le natif de Londres ne souhaite pas se mettre les Bavarois à dos en cas de départ. Il veut faire les choses dans l’ordre et avec respect, lui qui tranchera après le Mondial.

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Olise va rester à Munich

La porte n’est donc pas totalement fermée du côté du Français et de son entourage, qui déstabilisent les Munichois. Le joueur est décrit comme «très difficile à cerner et insaisissable» selon une source du club à Kicker. Mais c’est sans compter sur le Bayern Munich, qui ne compte pas se laisser faire dans ce dossier. A plusieurs reprises, les dirigeants ont assuré compter sur le Français et qu’ils refuseraient des offres même très conséquentes. Pourtant, des médias allemands jugés sérieux ont précisé que des discussions pourraient commencer à partir d’un montant supérieur à 220 M€, le but étant de battre le record du transfert de Neymar Jr au PSG.

Ce mardi, Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a fait le point sur le sujet et sur piste madrilène dans les colonnes d’Abendzeitung. «Comme je l’ai dit précédemment, si le président du Real Madrid Florentino Pérez avait une offre en tête, il peut s’épargner bien des tracas, car nous ne voulons pas vendre Michael. Le Bayern Munich entretient d’excellentes relations avec le Real Madrid, et par conséquent, ils m’ont contacté pour me dire que, premièrement, ils n’ont absolument aucun contact avec Michael Olise et, deuxièmement, ils ne souhaitent pas ces spéculations incessantes dans les médias.» Selon lui, le joueur va rester quoi qu’il arrive en Allemagne cette saison. Ce qui semble mettre un terme à ce feuilleton à moins que le Real Madrid et Olise nous offrent un nouveau rebondissement.