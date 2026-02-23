Endrick se fait démonter par la presse, le tweet de Benfica qui enflamme la toile

La soirée compliquée d’Endrick

Le Brésilien Endrick n’a pas marqué, ni brillé face à Strasbourg. Replacé sur le côté droit de l’attaque lyonnaise, il a été en difficulté toute la rencontre, bien muselé par Ben Chilwell. Crédité d’un 3 dans les notes de la rédaction Foot Mercato, l’attaquant, qui était de retour après sa suspension purgée face à Nice, a livré son match le moins abouti depuis son arrivée dans l’Hexagone. Même constat pour AS en Espagne qui parle d’un Endrick disparu en Alsace. Le Brésilien sera attendu au tournant au Vélodrome ce dimanche.

Benfica se ridiculise encore

Le SL Benfica est la risée des réseaux sociaux depuis hier. Le club lisboète a invité le jeune garçon de 9 ans, Rodrygo, devenu un héros au Portugal après avoir sauvé sa maman en appelant les urgences alors que cette dernière s’était évanouie dans sa voiture. Mais Benfica a posté des photos des joueurs accompagnés du petit garçon et le club se fait lyncher par les réseaux qui font référence à l’acte raciste subi par Vinicius Jr, il y a une semaine. De nombreux messages comme celui-ci "oh, regardez, je ne suis pas raciste, car je poste une photo avec un enfant noir", ont notamment fleuri sous le post.

Naples lésé par l’arbitrage en Serie A

En Italie, les médias transalpins s’en prennent au VAR après une action litigieuse survenue lors d’Atalanta - Naples. «Nous abandonnons» titre le Corriere dello Sport après un autre fiasco d’arbitrage et la victoire de la Dea 2-1 face aux Napolitains. Les Napolitains sont furieux, indique de son côté le journal au papier rose. En effet, si l’Atalanta a renversé le Napoli et l’a emporté 2-1 à Bergame grâce à des buts de Mario Pašalić (61ᵉ) et Lazar Samardžić (81ᵉ), après l’ouverture du score napolitaine, le match a été marqué par deux décisions arbitrales très discutées : d’abord un penalty accordé à Naples puis annulé après intervention du VAR, ce qui a stoppé l’élan des visiteurs. Ensuite, un but napolitain a été refusé pour une faute antérieure très litigieuse, des choix qui ont fortement frustré les joueurs et dirigeants napolitains après la rencontre.