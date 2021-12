Kylian Mbappé juge la première partie de saison du PSG

Son avenir a beau être au cœur des débats en Espagne et en France, Kylian Mbappé répond présent sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. Le numéro 7 du club de la capitale affiche ainsi sept buts et huit passes décisives au compteur en seize rencontres de Ligue 1, et quatre réalisations pour autant de passes décisives sur les six journées de la phase de poules de la Ligue des Champions. On peut le dire, avec un Messi pas encore totalement au niveau et un Neymar qui alterne le bon, le moins bon et les blessures, le Français est la star de l'attaque parisienne sur cette première partie de saison. Dans un entretien accordé au site officiel du leader de la Ligue 1, il a notamment expliqué la capacité folle de son équipe à être décisive en toute fin de match.

« Nous, on est toujours contents parce que tout ce qu'on veut, c'est gagner. Bien sûr après, quand on analyse ces matches à tête reposée, bon se dit qu’on aurait pu se sortir de ces situations avant la fin du match. Après, nous sommes aussi conscients, quand on analyse nos matches, qu’avec l'équipe qu'on a, on ne doit pas se mettre dans ce genre de difficultés sur certains matches. Mais sur le coup, bien sûr qu'on est contents parce que c'est quelque chose qu'on va arracher tous ensemble. Ces victoires, on ne les vole à personne, on va les chercher avec du courage, tous ensemble et ça montre aussi qu’on a une vraie force de caractère, de la personnalité », a expliqué le Bondynois.

La Ligue 1 a monté en niveau

Le niveau de la Ligue 1 explique aussi certaines difficultés que peut connaître l'équipe dans le jeu selon l'international tricolore : « c'est dur, très dur, et très physique ! Il y a une intensité dingue, les joueurs sont vraiment prêts à mettre le contact, à mettre des coups, ce n'est pas facile. Je pense que cette année, il y a plus de jeu aussi, je pense que c'est plus agréable à regarder que les autres années, mais c'est un championnat qui est réputé pour être très physique, très tactique. Donc, c'est vrai que ça demande une adaptation, surtout pour nous. On a eu pas mal de joueurs qui ne connaissaient pas le championnat. Ça demande de l'adaptation, mais je pense qu'on est sur le bon chemin ». Avant de revenir sur le retour des supporters au Parc des Princes, qui explique aussi ces victoires grapillées en fin de match.

« Oh que oui ! On en a déjà parlé, entre nous les joueurs, en off, et sur certains matches qu'on a perdu l'année dernière à domicile, on sait que c'était aussi dû au fait qu'on ne se sentait pas forcément à la maison. On était au Parc des Princes, mais le stade sonnait creux. C'est vrai qu'il y a des matches après lesquels on se disait qu’avec nos supporters, on ne les aurait jamais perdus. Et c'est une vérité aussi. Je pense qu'ils nous donnent un élan. Ils nous donnent beaucoup de force, nous aident à aller chercher des résultats », a ainsi confié KM7. Et l'ancien Monégasque et sa bande seraient tout de même bien inspirés d'aller loin en Europe cette année, du moins s'ils souhaitent que leur entraîneur, Mauricio Pochettino, ne soit pas encore la cible des sifflets de beaucoup de supporters...