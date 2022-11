Les nouvelles déclarations incendiaires de Cristiano Ronaldo sur Manchester United et la famille Glazer

La suite après cette publicité

Le divorce est total entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Parti du club anglais pour rejoindre la sélection portugaise, le quintuple Ballon d’Or ne remettra sans doute jamais les pieds à Carrington, le centre d’entraînement des Red Devils. Et pour cause. L’ancien Merengue a accordé une interview choc au journaliste britannique Piers Morgan. Un entretien divisé en plusieurs parties.

La première a déjà fait son effet. CR7 y a détruit son entraîneur Erik ten Hag, un homme pour lequel « il n’aura jamais de respect ». Le numéro 7 mancunien a également sévèrement critiqué les méthodes de MU, un club dépassé selon lui. Depuis hier soir, les médias n’ont pas attendu mercredi et la diffusion de la deuxième partie de l’interview pour sortir de nouveaux extraits. Sans surprise, Ronaldo charge une nouvelle fois son club et cette fois, c’est au sujet de sa fille Bella. Profondément touché par la mort de son fils (sa femme attendait des jumeaux dont l’un est décédé, ndlr) quelques mois auparavant, CR7 n’a pas apprécié que les Red Devils doutent de lui quand il s’est absenté pour l’hospitalisation de sa fille l’été dernier.

Les Glazer prennent cher eux aussi

« J’ai parlé avec le directeur et le président de Manchester United et ils n'ont pas cru que quelque chose n'allait pas. Ce qui m'a fait me sentir mal. (…) C'est quelque chose qui m'a vraiment blessé parce qu'ils ont douté de ma parole comme quoi j'avais des difficultés, surtout pour Bella et Georgina. Nous avons passé une semaine à l'hôpital parce que Bella avait un gros problème. Je n'ai pas participé à la pré-saison à cause de cela. Je ne voulais pas laisser ma famille pour faire la pré-saison parce que je pensais que ce n'était pas juste. C'est pourquoi je n'y suis pas allé. »

Enfin, même les Glazer, propriétaires du club, en ont pris pour leur grade. « Les propriétaires du club, ils ne se soucient pas du club. Comme vous le savez, Manchester United est un club de marketing, ils tireront leur argent du marketing, mais avec le sport, ils s’en fichent à mon avis. Jamais (il ne leur a parlé, ndlr). Ils donnent tout le pouvoir au président et au directeur sportif. Vous avez des choses à l’intérieur du club qui n’aident pas Manchester (United) à atteindre le plus haut niveau comme City, Liverpool et même maintenant Arsenal, par exemple, ce qui est compliqué, c’est difficile. » Après, impossible de revoir CR7 à Old Trafford.