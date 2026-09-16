Brésil : João Pedro retiré de la liste, sur blessure !
Décidément, rien ne va entre la sélection brésilienne et João Pedro. L’attaquant de Chelsea n’avait pas été sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde, en faveur de Neymar notamment, ce qui avait provoqué une vague de critiques. Rappelé par Ancelotti pour la trêve international de septembre, il était logiquement récompensé de son bon début de saison.
O atleta Martinelli, do Fluminense, foi convocado nesta quarta-feira (16) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia, nesta próxima Data FIFA.— brasil (@CBF_Futebol) September 16, 2026
O jogador irá substituir o atacante João Pedro, do Chelsea, lesionado. pic.twitter.com/c69OdTkOxo
Malheureusement, la malchance s’en mêle, puisque comme l’a annoncé la Fédération brésilienne de football dans un communiqué, il ne prendra finalement pas part à ce rassemblement, en raison d’une blessure, dont la nature n’est pas précisée. C’est l’attaquant de Fluminense dénommé Martinelli qui le remplace dans la liste, déjà largement garnie de surprises et de nouveautés.
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