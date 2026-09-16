Menu Rechercher
Commenter 3
Matchs Amicaux

Brésil : João Pedro retiré de la liste, sur blessure !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Joao Pedro, l'attaquant de Chelsea @Maxppp

Décidément, rien ne va entre la sélection brésilienne et João Pedro. L’attaquant de Chelsea n’avait pas été sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde, en faveur de Neymar notamment, ce qui avait provoqué une vague de critiques. Rappelé par Ancelotti pour la trêve international de septembre, il était logiquement récompensé de son bon début de saison.

La suite après cette publicité

Malheureusement, la malchance s’en mêle, puisque comme l’a annoncé la Fédération brésilienne de football dans un communiqué, il ne prendra finalement pas part à ce rassemblement, en raison d’une blessure, dont la nature n’est pas précisée. C’est l’attaquant de Fluminense dénommé Martinelli qui le remplace dans la liste, déjà largement garnie de surprises et de nouveautés.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Brésil
João Pedro

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Brésil Flag Brésil
João Pedro João Pedro
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier