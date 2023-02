LdC, Bayern : Kingsley Coman revient sur son but en finale face au PSG en 2020

Lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match à la veille de la confrontation entre le PSG et le Bayern (ce mardi, 21h), Kingsley Coman s’est exprimé avant son entraîneur en Allemagne, Julian Nagelsmann. L’occasion pour l’ancien Parisien de revenir sur la finale de la Ligue des Champions en 2020. Une rencontre durant laquelle le joueur de 26 ans avait été un des grands artisans de la victoire bavaroise en inscrivant l’unique réalisation de la partie.

L’attaquant français s’est donc rappelé aux bons souvenirs de ce but capital qui a permis au Bayern de remporter une nouvelle Ligue des Champions, la 6ème de son histoire. «C’était l’un des plus grands moments de ma carrière. Après cela, ce but m’a inspiré. Mais cela fait longtemps. Mais c’est un bon souvenir. J’ai aussi de bons souvenirs de mon passage au PSG» a reconnu Kingsley Coman. Des propos qui devraient à l’inverse rappeler de très mauvais souvenirs aux supporters parisiens.

