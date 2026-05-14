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EdF : Didier Deschamps répond à la possibilité de rejoindre l’Italie

Par Jordan Pardon
1 min.
Didier Deschamps sur le banc contre la Pologne @Maxppp

«Je ne m’interdis rien», a souvent répété Didier Deschamps ces derniers mois concernant son avenir. Alors que son contrat à la tête des Bleus expirera après la Coupe du Monde, le sélectionneur a été interrogé sur la possibilité de rejoindre l’Italie dans le futur, en tant qu’entraîneur ou sélectionneur. Et il n’y a pas fermé la porte.

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«Je ne m’interdis rien. L’équipe de France va me manquer, forcément parce qu’elle a fait partie de ma vie pendant 14 ans d’affilée mais je ne pars pas à la retraite. Ce n’est pas d’actualité mais je suis disponible, tout le monde le sait. Je verrai ça après», a-t-il déclaré dans un large sourire.

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