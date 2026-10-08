Farès Ghedjemis prolonge avec Frosinone

Suivi avec insistance par l’AS Monaco cet été, comme nous vous le révélions en exclusivité, Farès Ghedjemis ne quittera finalement pas Frosinone. L’ailier international algérien de 24 ans a prolongé ce jeudi son contrat avec le club italien, avec lequel il est désormais lié jusqu’au 30 juin 2030.

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Auteur de 15 buts et 3 passes décisives la saison dernière, Ghedjemis avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont Monaco, qui avait tenté de le recruter pour environ 10 millions d’euros. Frosinone avait finalement refusé de céder son joueur, devenu l’un des éléments importants du club après sa montée en Serie A. Un bail prolongé qui devrait permettre au club italien de récupérer plus d’argent en cas de départ dans les mois à venir.