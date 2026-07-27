Italie : le sélectionneur national annoncé demain ?

En une semaine, l’Italie a vécu un sacré ascenseur émotionnel. La fédération transalpine (FIGC) pensait pouvoir recruter Pep Guardiola et se retrouve désormais dans le chaos le plus total après le refus de l’Espagnol et l’obligation d’Andrea Pirlo de décliner le poste en raison d’un partenariat polémique.

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Depuis, le président de la FIGC, Giovanni Malago, a la pression maximale pour trouver le tant attendu sélectionneur national. Et alors que la Gazzetta dello Sport indique que l’option Thiago Motta est à nouveau sur la table, Malago a assuré que l’heureux élu sera rapidement connu. « Le nouveau sélectionneur ? Il arrivera d’ici peu, d’ici demain. Je m’en occupe ».