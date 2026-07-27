Menu Rechercher
Commenter 6

Italie : le sélectionneur national annoncé demain ?

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Giovanni Malago @Maxppp

En une semaine, l’Italie a vécu un sacré ascenseur émotionnel. La fédération transalpine (FIGC) pensait pouvoir recruter Pep Guardiola et se retrouve désormais dans le chaos le plus total après le refus de l’Espagnol et l’obligation d’Andrea Pirlo de décliner le poste en raison d’un partenariat polémique.

La suite après cette publicité

Depuis, le président de la FIGC, Giovanni Malago, a la pression maximale pour trouver le tant attendu sélectionneur national. Et alors que la Gazzetta dello Sport indique que l’option Thiago Motta est à nouveau sur la table, Malago a assuré que l’heureux élu sera rapidement connu. « Le nouveau sélectionneur ? Il arrivera d’ici peu, d’ici demain. Je m’en occupe ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Italie
Thiago Motta

En savoir plus sur

Italie Flag Italie
Thiago Motta Thiago Motta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier