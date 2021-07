Real Madrid : pas de risques inutiles avec Ferland Mendy

Pas présent à l'Euro 2020 avec la France, Ferland Mendy (26 ans) était touché au mollet. De retour de vacances, le latéral gauche révélé au Havre puis à l'Olympique Lyonnais n'a plus de blessure, néanmoins, il est toujours victime d'une périostite tibiale comme l'explique AS. Un problème assez bénin, mais qui pousse le Real Madrid à prendre le moins de risques possibles.

La suite après cette publicité

Ainsi, Ferland Mendy n'a pas encore repris l'entraînement collectif et travaille en compagnie des kinésithérapeutes du Real Madrid. L'objectif est d'y aller le plus doucement possible pour éviter une rechute. Ferland Mendy devrait retrouver le groupe merengue dans une dizaine de jours.