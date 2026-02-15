Le Havre : Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison

Il est la recrue phare du mercato hivernal du Havre. Proche de signer au Maroc, Sofiane Boufal a finalement fait le choix de s’engager du côté du Havre. Dans un projet pour le maintien en Ligue 1, l’ailier de 32 ans régale pour ses débuts avec le HAC. Apprécié par les supporters, Boufal est déjà décisif et compte une passe décisive en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Un rendement satisfaisant et qui n’illustre que trop peu le réel apport de l’ailier marocain sur le terrain. Dans tous les bons coups de l’équipe normande, Boufal a failli marquer un but incroyable ce dimanche face à Toulouse. Après s’être défait de deux adversaires au milieu de terrain sur un petit pont subtil, l’ancien du LOSC a tenté un lob qui a tutoyé la barre de Guillaume Restes. Une action qui illustre bien le grand talent du Marocain.