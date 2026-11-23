Absent des terrains depuis le 18 septembre dernier et le match contre l’Union Berlin (7-0), Jamal Musiala a fait son retour ce week-end face à Cologne (1-1), match durant lequel il a joué 20 minutes. Touché par un sérieux problème de santé d’ordre neurologique, le jeune milieu offensif allemand de 23 ans est au cœur d’une énorme polémique outre-Rhin. La raison ? La direction du Bayern Munich parle (trop) ouvertement des soucis de santé de son joueur, sans vraiment prendre en compte le traditionnel secret médical si souvent respecté dans le monde du football. Dernièrement, Karl-Heinz Rummenigge est même allé un peu plus loin en évoquant l’aspect financier de l’affaire.

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« Ce que nous savons laisse penser qu’il sera difficile d’atteindre le niveau qu’il a si souvent affiché ici. Nous devons parler à la famille, au joueur et surtout à ses représentants. Ces sommes ne sont plus envisageables – désolé, avec tout le respect que je dois. » Des propos qui ont choqué tout un pays, ainsi que la FIFPro. Le syndicat international des joueurs a publié un communiqué ordonnant au Bayern de respecter son joueur. Et si le Bayern parle ainsi du cas Musiala, c’est parce que l’international allemand (46 sélections, 10 buts) dispose d’un contrat jusqu’en 2030 rémunéré à hauteur de 25 M€ bruts par saison. Autant dire que la direction bavaroise redoute plus que jamais de devoir payer aussi cher tous les mois un joueur qui pourrait ne plus jamais retrouver son niveau d’antan, quitte à provoquer un tollé.

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Le Bayern veut le bien de Musiala, mais…

Face à la polémique, l’un des patrons du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a pris la parole dans les colonnes de Bild. « Tout a déjà été dit sur Musiala. Il faut maintenant le ménager et le laisser jouer. J’étais ravi qu’il soit sur le terrain vendredi comme prévu. Nous espérons maintenant qu’il retrouvera sa forme d’antan. Les supporters sont préoccupés par cette situation car chacun de nos joueurs est l’un des nôtres. Jamal est l’un des nôtres ! C’est précisément pour cela que nous veillons sur lui. Il était donc évident qu’il y aurait une réaction. Mais pour être honnête, j’ai été tout simplement surpris par la réaction de la FIFPro. Cette association de joueurs n’est même pas représentée en Allemagne », a-t-il confié, avant de poursuivre :

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« Je maintiens ma position : il est de notre devoir de veiller à ce que Jamal ait le temps de se rétablir et de retrouver son niveau d’antan. Parallèlement, nous avons également une responsabilité envers le club. Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge ont tenu les mêmes propos, même s’ils les ont formulés différemment. Et je pense que c’est un argument tout à fait valable. (…) Si je puis me permettre, la discussion autour de notre “Mia San Mia” (devise qui prône notamment l’union à l’intérieur du club, ndlr) me semble un peu forcée. Personne n’a dit que nous ne prenions pas soin de Jamal et que nous ne faisions pas tout notre possible pour le soutenir. Mais on a déjà tout dit sur le sujet, et nous devrions nous concentrer sur le fait de prendre soin de lui, au lieu de nous contenter de parler. (…) L’hiver ne fait que commencer et il sera long. Je ne pense pas qu’il faille fixer un nombre précis de semaines pour son retour. Nous évaluerons la situation dans quelques mois et ferons le point. La situation de Jamal est la même que celle de n’importe quel autre joueur absent depuis deux mois. Il a besoin de temps pour revenir. » La suite au prochain épisode.