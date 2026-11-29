Seulement cinq minutes de jeu et la Juventus est déjà réduite à dix contre Côme. En déplacement au nord de l’Italie pour le compte de la 13e journée de Serie A, les Bianconeri ont perdu Randal Kolo Muani, coupable d’un très vilain geste face à Alex Valle. Après un duel très disputé entre le latéral gauche espagnol et l’avant-centre tricolore, ce dernier manifestait sa colère en adressant un coup à son vis-à-vis.

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L’arbitre Maurizio Mariani n’hésitait pas et lui adressa dans la foulée un carton rouge pour cette action. Un geste d’humeur qui arrive au pire des moments pour la Juventus, qui va devoir batailler en infériorité numérique pendant plus d’une heure pour espérer repartir avec la victoire de Côme. Kolo Muani, lui, restait sur trois matchs consécutifs en étant décisif et voit sa série brutalement s’arrêter…