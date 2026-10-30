Le Maroc a un nouvel argument pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030

Dans quel stade se jouera la finale de la Coupe du Monde 2030 ? Depuis plusieurs mois, l’Espagne et le Maroc se livrent une bataille médiatique. Les Espagnols veulent l’organiser au Bernabéu, voire au Spotify Camp Nou, tandis que les Marocains mettent en avant le futur stade de Casablanca, dont la capacité annoncée sera de 115 000 places. Ce qui en ferait le plus grand stade du monde. Un détail qui doit être décisif selon Fouzi Lekjaa, le président de la fédération marocaine.

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« La finale doit revenir à l’enceinte disposant de la plus grande capacité. Et pour l’instant, c’est le stade Hassan II. (…) C’est une bonne chose pour l’équipe nationale d’y jouer avant la Coupe du Monde. (…) Le stade Hassan II contribuera à la restructuration urbanistique du Grand Casablanca », a-t-il déclaré dans l’émission Saât Assaraha diffusée sur la chaîne marocaine 2M.