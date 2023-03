Manchester United : Marcus Rashford élu joueur du mois

Buteur lors du 8e de finale aller de Ligue Europa face au Real Betis (4-1), Marcus Rashford continue de tout fracasser sur son passage. Inarrêtable depuis le début de l’année 2023, l’attaquant mancunien vient d’ailleurs d’être élu joueur du mois de février en Premier League.

La suite après cette publicité

Au cours de cette période, le buteur des Three Lions a inscrit 5 buts (1 but contre Crystal Palace, 2 buts contre Leeds et un doublé face à Leicester). Troisièmes de Premier League, les Red Devils vont également pouvoir féliciter Erik ten Hag, élu manager du mois.

À lire

Manchester United : la réponse tonitruante de Bruno Fernandes face aux critiques !