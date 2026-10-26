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UEFA Europa League

Ligue Europa : le match Rennes - Olympiakos pourrait être décalé

Par Aurélien Macedo
1 min.
Boulaye Dia avec Rennes. @Maxppp
Rennes Olympiakos

En Ligue Europa, le Stade Rennais tient son rang. Accroché par le Sturm Graz (1-1), le club breton a battu l’OFI Crète (2-1) avant d’aller chercher un précieux match nul contre la Juventus. Prochaine étape, la réception des Grecs de l’Olympiakos prévue le jeudi 5 novembre à 18h45 pour le compte de la 4e journée.

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Une rencontre qui pourrait être avancée au mercredi 4 novembre selon l’AFP. Une journée de forte mobilisation sociale est attendue en France et pourrait donc décaler ce match suite aux fortes mobilisations des forces de l’ordre. Rennes pourrait donc jouer son prochain match de Ligue Europa un jour plus tôt.

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