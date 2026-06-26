Coupe du Monde 2026 : la Tunisie d’Hervé Renard a encore vécu une humiliation !

Rien n’aura fonctionné pour la Tunisie dans cette Coupe du Monde 2026. Arrivés aux États-Unis dans un contexte déjà très tendu, les Aigles de Carthage ont rapidement sombré après la gifle reçue contre la Suède (5-1), qui avait coûté sa place à Sabri Lamouchi en pleine compétition. Pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l’être, la Fédération tunisienne avait confié les clés de la sélection à Hervé Renard. Une mission commando que le technicien français avait acceptée malgré une situation explosive. Mais là non plus, aucun miracle. Corrigée 4-0 par le Japon pour sa première sur le banc, la Tunisie avait laissé un sélectionneur «honteux » de la prestation de son équipe. Avant d’affronter les Pays-Bas, Renard avait pourtant appelé ses joueurs à retrouver « de la fierté » pour terminer le tournoi avec dignité.

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Le message n’a visiblement pas été entendu. Face à des Néerlandais venus assurer la première place de leur groupe, la Tunisie a une nouvelle fois complètement sombré. Menés après seulement trois minutes de jeu sur un nouveau but encaissé très rapidement par un CSC d’Ellyes Skhiri, les Aigles de Carthage ont ensuite aggravé leur cas après le but de Brobbey (7e), avant de s’incliner 3-1 sans jamais donner le sentiment de pouvoir rivaliser. Une nouvelle prestation inquiétante qui confirme l’ampleur de la crise sportive traversée par la sélection tunisienne, incapable de montrer le moindre signe de révolte durant toute la compétition.

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Le pire tournoi de la Tunisie

Le bilan est d’ailleurs accablant. La Tunisie termine une phase de groupes de Coupe du Monde avec zéro point pour la première fois de son histoire. Tout ça en affichant la pire différence de buts du tournoi (-10), derrière le Qatar, Curaçao et l’Ouzbekistan. Les Aigles de Carthage ont également enchaîné quatre rencontres consécutives en encaissant au moins trois buts, une première dans leur histoire, tout en signant une série de cinq défaites d’affilée toutes compétitions confondues, du jamais-vu depuis 1987. Ils avaient déjà établi plusieurs records négatifs durant cette compétition : première sélection africaine à encaisser cinq buts lors d’un match d’ouverture de Coupe du Monde, première à concéder quatre buts lors de chacun de ses deux premiers matches et deuxième nation africaine seulement à avoir encaissé au moins neuf buts après deux rencontres de Mondial depuis le Zaïre en 1974.

À titre individuel, Hervé Renard ne ressort pas non plus grandi de cette mission. Le Français a vu son équipe encaisser le but le plus rapide de l’histoire de la Tunisie en Coupe du Monde contre le Japon avant que ce triste record ne soit déjà battu face aux Pays-Bas. Plus largement, il affiche désormais 75 % de défaites sur un banc en Coupe du Monde (six revers en huit rencontres), un ratio seulement dépassé dans l’histoire du tournoi par le Colombien Hernán Darío « Bolillo » Gómez parmi les entraîneurs ayant dirigé au moins autant de matches. Arrivé pour redonner un nouveau souffle à une sélection en plein doute, Hervé Renard repart avec un sentiment d’échec cuisant. Et son avenir en Tunisie semble ne pas vraiment exister.