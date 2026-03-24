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Ligue 1

Fabio Grosso reste traumatisé par le grave incident survenu lors d’OM-OL

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Fabio Grosso dans le bus qui le ramène à Lyon après les incidents à Marseille @Maxppp

Coach de Sassuolo depuis l’été 2024, Fabio Grosso a bien rebondi après son passage éclair de deux mois sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais (septembre-novembre 2023). Une courte expérience chez les Gones dont il se souviendra. Le soir du 29 octobre 2023, alors que l’OL se rend dans la cité phocéenne pour affronter l’OM, Grosso se trouvait dans le bus des Rhodaniens quand un projectile l’a atteint en pleine tête. Un incident qu’il l’a traumatisé.

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«J’ai compris que mourir, c’est l’affaire d’un instant. Tu vas bien à un moment, et l’instant d’après, tu te prends une pierre en plein visage, sans même t’en rendre compte. J’ai eu de la chance, mais le choc reste. J’y pense chaque fois que je monte dans un bus», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la Repubblica.

Pub. le - MAJ le
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