Loum Tchaouna, la dernière révélation du Stade Rennais

Belle opération pour le Stade Rennais. Les Rouge-et-Noir se sont imposés ce jeudi soir, aux Pays-Bas, sur la pelouse du Vitesse Arnhem (1-2, 2e journée de Conference Ligue Europa). Un succès important dans la course à la qualification pour le tour suivant. Mais plus que le résultat, obtenu après avoir été menés au score, les Bretons retiendront la première titularisation pleine de promesse de Loum Tchaouna (18 ans). Apparu quelques minutes lors du nul à Bordeaux quelques jours plus tôt (1-1, 8e journée de Ligue 1), l'ailier a cette fois été lancé d'entrée par Bruno Genesio.

Et le gaucher n'a franchement pas déçu pour sa deuxième apparition en professionnel. C'est d'abord lui qui a obtenu le penalty de l'égalisation, transformé par Sehrou Guirassy (54e). C'est toujours lui qui a ensuite servi, depuis le côté droit, Kamaldeen Sulemana pour le but de la victoire (70e). Un match plein, disputé dans son intégralité, qui donne clairement envie de le revoir en action. Alors, forcément, le jeune homme a eu droit aux éloges des siens à l'issue de la partie, à commencer par son entraîneur, interrogé en conférence de presse d'après-match.

Genesio et Terrier sous le charme

«Je trouvais que pour occuper un côté dans notre 4-4-2, c’était le bon choix ce soir, sachant qu’on rejoue dimanche à 13h. J’avais envie de laisser Kamaldeen bien récupérer. Il me semblait que c’était le meilleur choix pour ce soir. Loum a montré qu’il était capable de répondre présent, et il a fait encore mieux que ce que j’espérais», a-t-il savouré. Dans les colonnes de Ouest-France, Martin Terrier, entré en jeu à la pause, a lui aussi salué la prestation du produit du centre de formation rennais, sélectionné pour le prochain Tournoi de Marbella avec l'équipe de France U19.

«On a beaucoup discuté avec lui avant le match, tout le monde l’a bien préparé à sa première. C’est quelqu’un qui est à l’écoute tous les jours. Il a d’abord été très important défensivement, en faisant les replis. Et il est décisif sur les deux buts. C’est une première réussie et j’en suis très content», a confié l'ancien Lyonnais. L'intéressé, lui, n'a pas été vers les micros tendus, protégé par le club. Un club qui, après Eduardo Camavinga et Lesley Ugochukwu, pour ne parler que de ces derniers mois, a prouvé qu'il savait y faire en matière de jeunes talents.