BL : Anthony Modeste et Cologne déroulent contre le Borussia Mönchengladbach

La 30e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec un derby entre le Borussia Mönchengladbach (11e) et le FC Cologne (8e). Les premiers pouvaient se relancer dans la course à l'Europe et garder un infime espoir tandis que les seconds visaient la sixième place provisoire. Cette rencontre a vite tourné au récital et comme souvent Anthony Modeste a ouvert la voie.

Bien trouvé par Florian Kainz, le Français inscrivait son 16e but de la saison (1-0, 5e). Passeur, Florian Kainz enfiler le costume de buteur suite à une belle remise de Marku Uth (2-0, 20e). Ce dernier délivrait un nouveau caramel pour Dejan Ljubicic (3-0, 34e) qui mettait fin au suspens. En fin de match, Breel Embolo a réduit l'écart en vain (3-1, 85e). Avec cette victoire 3-1, Cologne remonte au sixième rang et se retrouve provisoirement qualifié en Ligue Europa Conference.