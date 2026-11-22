Ligue 1
OM : la belle parade de De Lange qui repousse le pénalty du Mans
1 min.
@Maxppp
Le Mans est passé tout près de l’égalisation au Vélodrome ! Après avoir obtenu un penalty à la 78e minute pour une main d’Ulisses Garcia, les visiteurs ont confié la responsabilité de la tentative à Louis Mafouta. L’attaquant a choisi la puissance pour décroiser sa frappe du pied droit, mais Jeffrey De Lange a parfaitement anticipé et repoussé le ballon du tibia.
La suite après cette publicité
L1+ @ligue1plus – 22:28
Jeffrey de Lange sort le péno de Louis Mafouta 🤯🧤Voir sur X
Le gardien de l'@OM_Officiel SAUVE son équipe !
#OMLMFC
Le gardien de l'@OM_Officiel SAUVE son équipe !
#OMLMFC
Un arrêt décisif du portier marseillais, qui permet à l’OM de conserver son avantage dans cette fin de rencontre sous haute tension. Mafouta avait pourtant l’occasion de remettre les deux équipes à égalité quelques minutes après avoir réduit le score sur coup franc.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Mercato PSG : Luis Campos a choisi le profil de joueur qu’il veut recruter pour remplacer Désiré Doué !
Lucas Hernandez sur Désiré Doué : « je n’ai jamais vu un joueur se plaindre comme ça sur un terrain »
Explorer