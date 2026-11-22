Le Mans est passé tout près de l’égalisation au Vélodrome ! Après avoir obtenu un penalty à la 78e minute pour une main d’Ulisses Garcia, les visiteurs ont confié la responsabilité de la tentative à Louis Mafouta. L’attaquant a choisi la puissance pour décroiser sa frappe du pied droit, mais Jeffrey De Lange a parfaitement anticipé et repoussé le ballon du tibia.

La suite après cette publicité

Un arrêt décisif du portier marseillais, qui permet à l’OM de conserver son avantage dans cette fin de rencontre sous haute tension. Mafouta avait pourtant l’occasion de remettre les deux équipes à égalité quelques minutes après avoir réduit le score sur coup franc.