Le président du FC Barcelone Joan Laporta détruit Clément Turpin

« Pour moi, c’était un match volé, pas seulement celui-ci mais aussi le match aller. L’arbitrage a été très mauvais, les décisions prises ont été incroyables, ils ont fait 50 fautes et ils n’ont pris qu’un jaune ». Les propos de Raphinha après l’élimination contre l’Atlético mardi soir étaient particulièrement durs, mais ils illustraient la colère des joueurs et fans barcelonais concernant l’arbitrage de Clément Turpin. Au cœur de la polémique, l’expulsion d’Eric Garcia, le but annulé à Ferran Torres et un possible penalty non sifflé sur Dani Olmo, entre autres.

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Joan Laporta, le président barcelonais, est lui aussi clairement sorti de ses gonds ce mercredi. En effet, le match retour très tendu au Metropolitano, marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées, a fait déraper le président catalan au lendemain de l’élimination. Devant de nombreux médias dont El Chiringuito, il a publiquement exprimé son mécontentement.

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Joan Laporta est fou de rage

« C’est une honte et c’est intolérable comme au match aller. Sur l’action de Dani Olmo il y avait un penalty. L’agression sur Fermín López (en parlant du duel dans les airs), on peut la juger comme on veut, mais c’est inacceptable. Il n’y avait pas carton rouge pour Éric García. Notre joueur a été expulsé alors que Koundé était parfaitement en mesure d’atteindre le ballon. Eric (Garcia) n’était pas le dernier défenseur. L’arbitre a brandi un carton jaune, ce qui était la bonne décision, mais le VAR a tout gâché. Et le but annulé de Ferran Torres aurait dû être accordé » a-t-il d’abord lancé.

« Nous avons porté plainte et la réponse a été qu’elle était irrecevable. Maintenant, nous exigeons des explications », a-t-il conclu, confirmant qu’une plainte a été déposée auprès de l’UEFA après le premier match, mais qu’elle n’a pas été écoutée. Une sortie plus que musclée qui va faire du bruit en Espagne, et qui confirme que cette élimination est bien restée à travers la gorge des Barcelonais.