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Brésil : les mots forts d’Ancelotti sur Endrick

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Endrick face au Celta @Maxppp

Alors qu’Endrick a reçu quelques critiques du côté de Lyon ces dernières semaines, il a tout de même été retenu par le Brésil pour cette trêve internationale. Non-utilisé par Carlo Ancelotti face à la France, il pourrait avoir du temps de jeu lors du deuxième match de la Canarinha, face à la Croatie. En conférence de presse, le sélectionneur brésilien l’a d’ailleurs encensé.

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« Moi je le connaissais en tant qu’attaquant axial, maintenant il joue plus sur un côté, mais il joue bien à ce poste aussi. C’est une position où il faut plus de travail défensif, mais à son âge, il le fait bien, on suit son évolution. Comme beaucoup d’autres, il va être le futur de la sélection brésilienne, sans aucun doute », a déclaré le tacticien italien.

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