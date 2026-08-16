Saint-Etienne attaqué pour Augustine Boakye

Auteur d’une superbe saison 2025-2026 sous le maillot de l’AS Saint-Étienne (6 buts et 9 passes décisives en 36 apparitions) en Ligue 2, Augustine Boakye (25 ans) a été récompensé par une convocation avec le Ghana pour la Coupe du Monde 2026. S’il n’a pas disputé la moindre minute lors du Mondial, cette sélection confirme la belle ascension de l’ailier droit depuis son arrivée en France il y a deux ans, en provenance d’Autriche, contre un chèque de 3 M€.

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Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Stéphanois a depuis vu sa valeur doubler selon Transfermarkt. Et son profil ne passe pas inaperçu. Selon nos informations, Anderlecht, Norwich et Wrexham s’intéressent très concrètement à sa situation. Déjà titulaire lors des deux premiers matchs de la saison des Verts (avec une passe décisive délivrée face à Sochaux), le Ghanéen se sent très bien dans le Forez, mais garde un œil attentif sur cette fin de mercato estival. Si aucune offre officielle n’est encore arrivée sur le bureau des dirigeants de l’ASSE, la direction stéphanoise se montrera sans aucun doute et comme à son habitude très gourmande pour laisser filer son atout offensif par ailleurs très apprécié par les supporters des Verts.