Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Ligue 2

Saint-Etienne attaqué pour Augustine Boakye

Par Sebastien Denis
1 min.
Augustine Boakye @Maxppp

Auteur d’une superbe saison 2025-2026 sous le maillot de l’AS Saint-Étienne (6 buts et 9 passes décisives en 36 apparitions) en Ligue 2, Augustine Boakye (25 ans) a été récompensé par une convocation avec le Ghana pour la Coupe du Monde 2026. S’il n’a pas disputé la moindre minute lors du Mondial, cette sélection confirme la belle ascension de l’ailier droit depuis son arrivée en France il y a deux ans, en provenance d’Autriche, contre un chèque de 3 M€.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Stéphanois a depuis vu sa valeur doubler selon Transfermarkt. Et son profil ne passe pas inaperçu. Selon nos informations, Anderlecht, Norwich et Wrexham s’intéressent très concrètement à sa situation. Déjà titulaire lors des deux premiers matchs de la saison des Verts (avec une passe décisive délivrée face à Sochaux), le Ghanéen se sent très bien dans le Forez, mais garde un œil attentif sur cette fin de mercato estival. Si aucune offre officielle n’est encore arrivée sur le bureau des dirigeants de l’ASSE, la direction stéphanoise se montrera sans aucun doute et comme à son habitude très gourmande pour laisser filer son atout offensif par ailleurs très apprécié par les supporters des Verts.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Pro League
Anderlecht
ASSE
Norwich
Wrexham
Augustine Boakye

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Pro League Jupiler Pro League
Anderlecht Logo Anderlecht
ASSE Logo St Étienne
Norwich Logo Norwich
Wrexham Logo Wrexham
Augustine Boakye Augustine Boakye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier