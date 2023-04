Attribution CdM 2022 : l’Anticor a porté plainte contre Nicolas Sarkozy et Claude Guéant

La Coupe du Monde 2022 au Qatar n’a pas refermé son chapitre judiciaire. En France en tout cas. En effet, l’association anticorruption (Anticor), déjà partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en 2019 par le Parquet national financier sur un éventuel «marché donnant-donnant» qui aurait été conclu lors d’un déjeuner à l’Élysée le 23 novembre 2010 entre Nicolas Sarkozy, Michel Platini, alors président de l’UEFA, et M. al-Thani, prince héritier du Qatar devenu émir en 2013, a déposé une plainte le 7 avril dernier contre l’ancien président français, son ex-bras droit Claude Guéant et le publicitaire François de La Brosse en lien avec l’attribution du Mondial qatari, comme l’ont révélé nos confrères du Monde. Cette plainte déposée auprès du PNF fait d’ailleurs mention des délits présumés suivants : «trafic passif et actif d’influence», «corruption active et passive d’un agent public étranger», «association de malfaiteurs » et «financement illégal de campagne électorale». L’association Anticor s’appuie notamment sur les révélations de Mediapart en septembre 2022 qui faisaient état d’une collaboration à titre gratuit de François de La Brosse, via sa société ZNZ Group, à la campagne présidentielle 2007 remportée par Nicolas Sarkozy, puis en tant que conseiller à la communication à l’Elysée.

La suite après cette publicité

Cela concerne également le versement de 600 000 euros, en 2011, par q.media, appartenant au gendre de M. al-Thani, pour M. de La Brosse. A l’époque, le publicitaire et la société qatarie s’étaient accordés sur un précontrat de 2 millions d’euros pour une WebTV sur l’émirat, «aujourd’hui inexistante» d’ailleurs selon l’association anticorruption) du nom d’«Enjoy Qatar». Enfin, M. de La Brosse tablait aussi sur le rachat de son agence, ZNZ, alors très endettée, par q.media contre 8 millions d’euros. «Sommes-nous ici face à une offre de pacte corruptif qui aurait été faite dans l’objectif propre et unique de remercier François de La Brosse pour ses services, ou bien face à la réalisation partielle d’un pacte corrupteur plus vaste qui aurait été conclu antérieurement entre Nicolas Sarkozy et le Qatar ?», questionne l’Anticor après toutes ces révélations. Contacté par l’AFP, l’avocat de Nicolas Sarkozy n’a pas souhaité répondre dans l’immédiat. De son côté, l’avocat de l’association, Me Jean-Baptiste Soufron, s’est félicité de cette plainte. «Il était important qu’Anticor se saisisse de ce dossier en raison de ses liens potentiels avec l’attribution de la Coupe du monde au Qatar d’une part, mais aussi en raison des potentiels trafics d’influence et actes de corruption qui auraient été commis directement en lien avec une campagne présidentielle», a-t-il souligné.

À lire

EdF : la réponse cash d’Alexandre Lacazette