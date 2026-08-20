« Nous n’abandonnerons pas les Girondins » : Jeremy Green sort du silence sur le rachat de Bordeaux
Candidat au rachat des Girondins de Bordeaux avec trois autres investisseurs, Jeremy Green s’est exprimé pour la première fois dans la presse française. Dans un entretien accordé à [L’Équipe et Sud Ouest](https://www.lequipe.fr/Football/Article/Les-raisons-de-sa-venue-ses-objectifs-le-combat-pour-garder-le-club-en-n1-les-confidences-de-jeremy-green-nouvel-investisseur-des-girondins-de-bordeaux/1712207), l’Anglais de 53 ans détaille son projet et assure vouloir rester engagé même si le club ne parvenait pas à évoluer en National 1. L’accord conclu avec Sparta est pourtant conditionné au maintien de Bordeaux à ce niveau.
« Nous ne partirons pas, nous n’abandonnerons pas les Girondins », affirme Jeremy Green. Une relégation dans les championnats régionaux modifierait néanmoins profondément le projet : « Ce serait un investissement totalement différent, en termes de modèle économique, de liquidités. » L’investisseur insiste surtout sur l’urgence d’éviter le scénario le plus grave : « La liquidation judiciaire, ce serait une catastrophe pour le club et la région. » À travers cette première prise de parole, Green affiche donc sa volonté de s’inscrire dans la durée, quel que soit le verdict concernant l’avenir immédiat des Girondins.
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