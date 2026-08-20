Menu Rechercher
Commenter 3
National 1

« Nous n’abandonnerons pas les Girondins » : Jeremy Green sort du silence sur le rachat de Bordeaux

Par Sasha Nahon
1 min.
Le stade Matmut-Atlantique de Bordeaux @Maxppp

Candidat au rachat des Girondins de Bordeaux avec trois autres investisseurs, Jeremy Green s’est exprimé pour la première fois dans la presse française. Dans un entretien accordé à [L’Équipe et Sud Ouest](https://www.lequipe.fr/Football/Article/Les-raisons-de-sa-venue-ses-objectifs-le-combat-pour-garder-le-club-en-n1-les-confidences-de-jeremy-green-nouvel-investisseur-des-girondins-de-bordeaux/1712207), l’Anglais de 53 ans détaille son projet et assure vouloir rester engagé même si le club ne parvenait pas à évoluer en National 1. L’accord conclu avec Sparta est pourtant conditionné au maintien de Bordeaux à ce niveau.

La suite après cette publicité

« Nous ne partirons pas, nous n’abandonnerons pas les Girondins », affirme Jeremy Green. Une relégation dans les championnats régionaux modifierait néanmoins profondément le projet : « Ce serait un investissement totalement différent, en termes de modèle économique, de liquidités. » L’investisseur insiste surtout sur l’urgence d’éviter le scénario le plus grave : « La liquidation judiciaire, ce serait une catastrophe pour le club et la région. » À travers cette première prise de parole, Green affiche donc sa volonté de s’inscrire dans la durée, quel que soit le verdict concernant l’avenir immédiat des Girondins.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 1
Bordeaux

En savoir plus sur

National 1 National 1
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier