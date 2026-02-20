André Gomes rejoint le Colombus Crew

Le joueur portugais va bel et bien rejoindre la MLS. En effet, comme nous vous l’avons annoncé il y a peu, André Gomes (32 ans) va traverser l’Atlantique pour s’engager avec le Colombus Crew jusqu’en juin 2027, avec une option du club pour la saison 2027-2028. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain des Dogues était en instance de départ et n’avait participé qu’à deux matches cette saison avec le LOSC. Après deux ans dans le nord de l’Hexagone, il file donc aux USA où le championnat va débuter dans un peu moins de deux jours avec le décalage horaire.

Avec cette nouvelle destination, le joueur portugais espère continuer à briller dans l’entrejeu. «Le Columbus Crew a recruté le milieu de terrain libre André Gomes, qui a récemment joué pour le LOSC Lille en Ligue 1 et a évolué au SL Benfica, au Valencia CF, au FC Barcelone, à Everton et dans l’équipe nationale du Portugal. Gomes a signé un contrat jusqu’en juin 2027, avec une option du club pour la saison 2027-2028 de la MLS. Il occupera une place dans l’effectif international en attendant la réception de son certificat de transfert international (ITC) et de son visa P-1», a confirmé la franchise de MLS. Par ailleurs, sa nouvelle formation américaine se déplacera à Portland pour la première journée de championnat.