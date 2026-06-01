Ces 11 joueurs en fin de contrat qui pourraient renforcer des clubs de Ligue 1

Le marché des transferts est sur le point d’ouvrir ses portes et l’heure est déjà aux grandes manœuvres. Avec une surface financière souvent limitée, de nombreuses écuries de l’élite ciblent en priorité les joueurs arrivant en fin de contrat. Une véritable aubaine pour bâtir des effectifs compétitifs sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. La tendance est d’ailleurs déjà lancée puisque plusieurs éléments ont profité de ce statut pour sécuriser leur avenir. C’est le cas d’Adrien Thomasson qui va s’engager avec le Stade Rennais, de Wesley Saïd qui a choisi de rejoindre le Qatar, ou encore du solide défenseur havrais Arouna Sangante, en route pour le FC Séville. Face à cette immense liste de joueurs libres sur le marché hexagonal, la rédaction vous a concocté un onze particulièrement séduisant.

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Gardien de but : Anthony Lopes (Nantes, Portugal, gardien de but 35 ans - 31 matches de L1 cette saison)

À 35 ans, et après avoir passé dix-huit mois en terre nantaise pour se relancer, le gardien international portugais se retrouve de nouveau libre comme l’air après avoir compilé 31 matchs de Ligue 1 cette saison. Pour le moment, peu de pistes concrètes se dégagent quant à sa future destination même si le SCO d’Angers a coché son nom dans les possibles successeurs d’Hervé Koffi. Néanmoins, il ne fait aucun doute que son immense vécu et son expérience du très haut niveau pourraient rendre de précieux services à de nombreuses formations à la recherche de garanties dans les buts.

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Latéral gauche : Darlin Yongwa (Lorient, Cameroun, latéral gauche 25 ans - 23 matches)

Sur le flanc gauche de la défense, le latéral international camerounais de 25 ans sort d’une saison particulièrement intéressante sous les couleurs du FC Lorient, avec 23 apparitions au compteur. Son profil explosif et sa générosité dans l’effort ne passent pas inaperçus à l’étranger. Il jouit d’ailleurs d’une très belle cote en Turquie, où le Besiktas suit sa situation avec une grande attention.

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Défenseur central : Chancel Mbemba (LOSC, RDC, défenseur central 31 ans - 13 matches)

Arrivé tardivement dans le Nord, l’ancien roc défensif de l’OM, aujourd’hui âgé de 31 ans, n’a subi aucun pépin physique cette saison mais a davantage endossé un rôle de remplaçant de luxe, totalisant 13 matchs en Ligue 1 dans la rotation de Bruno Genesio. Le défenseur central international congolais a toutefois su faire parler son immense expérience à chaque apparition. S’il espère toujours décrocher un dernier contrat très lucratif, potentiellement au Moyen-Orient, sa solidité pourrait fortement séduire en Ligue 1. Ses performances lors de la Coupe du Monde 2026 seront d’ailleurs scrutées de très près et pourraient totalement chambouler son mercato.

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Défenseur central : Malang Sarr (Lens, Senegal, défenseur central 27 ans - 27 matches)

Assurément l’une des belles histoires de la saison. Du haut de ses 27 ans, le défenseur central gaucher a tout simplement réalisé l’exercice de sa vie sous les ordres de Pierre Sage au RC Lens, accumulant 27 matchs. Performant, le joueur n’a pour l’instant pas répondu favorablement à la proposition de prolongation formulée par la direction artésienne. S’il a figuré dans la short-list de nombreuses écuries, y compris celle d’un cador du haut de tableau de Ligue 1 venu aux renseignements, aucun club n’est encore concrètement passé à l’action. Non retenu par le Sénégal pour le Mondial 2026, il a tout le temps de gérer son avenir, lui qui vient de remporter la Coupe de France avec Lens.

Piston droit : Krepin Diatta (Monaco, Sénégal, piston, milieu droit 27 ans - 18 matches)

Capable de couvrir l’intégralité du couloir droit en tant que piston ou milieu, le joueur de 27 ans s’apprête à vivre un véritable tournant. Fort de ses 60 sélections avec les Lions de la Teranga et d’une immense expérience accumulée à l’AS Monaco depuis janvier 2021, avec 18 matchs disputés cette saison, le très polyvalent Krépin Diatta bénéficie d’une très belle aura sur le marché, particulièrement en Turquie. De bonnes performances lors du Mondial nord-américain devraient logiquement lui offrir de nouvelles perspectives très alléchantes.

Milieu défensif : Nabil Bentaleb (LOSC, Algérie, milieu de terrain 31 ans 26 ans - 26 matches)

C’est le maître à jouer par excellence. En fin de contrat avec les Dogues après une saison pleine à 26 matchs, le milieu de terrain international algérien de 31 ans est à la croisée des chemins. Si le LOSC fait le forcing pour le conserver avec une prolongation de contrat à la clé, l’Algérien suscite l’intérêt prononcé de deux cadors français aux finances limitées : l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Une bataille internationale est également en cours puisque deux formations saoudiennes, une écurie qatarie et plusieurs clubs de la deuxième partie de tableau de Premier League sont en embuscade.

Milieu central : Bilal Nadir (OM, Maroc, milieu de terrain 22 ans - 20 matches)

Le profil d’avenir de ce onze. Membre permanent de l’effectif de l’OM cette saison, le milieu de terrain international espoir marocain de 22 ans a participé à 20 matchs de Ligue 1 (et 28 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 1 but pour 4 passes décisives). Moins utilisé dernièrement par Habib Beye et freiné par une blessure aux ischio-jambiers, il va définitivement quitter la Canebière pour de multiples raisons. Son avenir semble s’écrire à l’étranger, puisqu’il se trouve d’ores et déjà en discussions avancées avec un club évoluant dans le Big 5 européen.

Milieu central : Tanguy Ndombele (Nice, France, milieu de terrain 29 ans - 8 matches)

Une ultime saison particulièrement complexe pour le milieu de terrain français de 29 ans. Handicapé par des pépins physiques qui l’ont contraint à jouer diminué une bonne partie de l’année, il n’a pu compiler que 8 petites apparitions avec le Gym. Malgré ce bilan famélique, l’ancien Lyonnais conserve une envie folle de rebondir. Il devrait profiter de sa liberté contractuelle pour relancer sereinement sa carrière, potentiellement en se dirigeant vers un nouveau défi au Moyen-Orient.

Milieu offensif : Sofiane Boufal (Le Havre, Maroc, milieu offensif 32 ans - 17 matches)

C’est ce qu’on appelle un retour hivernal triomphant ! Revenu en Ligue 1 en cours de saison avec une expérience contrastée en Belgique du côté de l’Union Saint-Gilloise, le milieu offensif international marocain de 32 ans a distillé 4 passes décisives et inscrit 1 but en 17 apparitions, s’imposant comme l’un des grands artisans du maintien du HAC dans l’élite. Si ces prouesses n’ont pas suffi pour lui rouvrir les portes de la sélection marocaine pour le Mondial, l’ancien Lillois aura le loisir de préparer la suite de sa carrière, qui pourrait bien l’emmener vers les championnats du Golfe.

Second attaquant : Allan Saint Maximin (Lens, France, attaquant 29 ans - 10 matches)

Après une expérience douloureuse au Mexique, l’attaquant français de 29 ans s’est totalement refait la cerise sous les couleurs lensoises. Malgré une condition physique encore loin d’être optimum, il a fait de sacrées étincelles avec 3 buts et 3 passes décisives en seulement 10 matchs de Ligue 1. Arrivant à la fin de son court bail dans l’Artois, bien malin qui saura où il va évoluer à la fin de l’été. Si Lens souhaite le conserver et lui a proposé de poursuivre l’aventure, l’ancien de Newcastle est sollicité par la MLS et le Charlotte FC qui veut en faire son designated player (joueur qui peut bénéficier d’un salaire supérieur Salary Cap fixé par chaque club de MLS et généralement réservé aux meilleurs joueurs tels Messi ou Griezmann) pour la saison prochaine.

Buteur : Bamba Dieng (Lorient, Senegal, attaquant 26 ans - 22 matches)

L’attaquant international sénégalais de 26 ans marche sur l’eau en ce moment. Auteur de 10 réalisations sur la seule année 2026, pour un total de 22 matchs disputés, il affiche la meilleure forme de sa vie. Cette fin de contrat tombe donc à point nommé pour celui qui s’apprête à faire ses adieux aux Merlus. S’il dispose déjà d’une offre concrète émanant de Sankt Pauli en Allemagne, il souhaite prendre son temps. Intégré à la liste du Sénégal, briller sous l’œil des caméras du monde entier lors de la Coupe du Monde 2026 lui permettra de faire grimper les enchères et de négocier au mieux ses futurs intérêts.