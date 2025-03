Brest : l’avenir d’Eric Roy toujours aussi incertain

Héros du club, qu’il a transformé de quasi relégué en Ligue 2 à seizième de finaliste de Ligue des Champions en deux ans, Éric Roy n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire au mois de juin 2025. «King Éric» admet encore réfléchir à son avenir, et les négociations autour d’une prolongation sont au point mort, selon l’Equipe. «J’ai prévenu le coach que l’on dînerait ensemble très prochainement, maintenant que la Coupe d’Europe et que la Coupe de France sont terminées», a annoncé le président du Stade Brestois Denis Le Saint.

Même son de cloche chez le directeur sportif Grégory Lorenzi, qui affirme que le club a «la volonté de continuer avec Éric. Mais on communiquera en temps voulu, on est sur la même longueur d’onde là-dessus. De temps en temps, avec le président, Pascal Robert et moi, on mange ensemble, juste pour faire le point sur la situation…» Dixième du classement, les Finistériens sont lancés dans la course à l’Europe pour la deuxième saison consécutive, à seulement six points de la sixième place détenue par l’Olympique Lyonnais.