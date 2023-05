Strasbourg - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Soir de sacre pour le PSG ? En déplacement à Strasbourg ce samedi soir dans le cadre du multiplex de la 37e journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h), les Parisiens n’ont besoin que d’un match nul pour valider leur 11e titre de champion de France. En face, le Racing peut officialiser son maintien s’il ne perd pas.

Privé de Djiku, suspendu, Antonetti aligne un 3-4-2-1 avec une charnière Doukouré-Nyamsi-Perrin. Diarra et Bellegarde accompagneront de nouveau Diallo sur le front offensif. En face, Paris doit faire sans Hakimi, également suspendu, et remplacé par Zaïre-Emery en position de piston droit, Bernat prenant le couloir gauche. Danilo, Ramos et Bitshiabu forment la charnière centrale, derrière le trio Verratti-Vitinha-Sanches. Mbappé et Messi sont présents sans surprise aux avant-postes.

Les compositions :

Strasbourg : Sels - Doukouré, Nyamsi, Perrin - Dagba, Sissoko, Sanson, Guilbert - Diarra, Diallo, Bellegarde

PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Bitshiabu - Zaïre-Emery, Verratti, Sanches, Vitinha, Bernat - Mbappé, Messi

