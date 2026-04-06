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Une fin de saison complètement dingue en D5 anglaise !

Par Josué Cassé
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

98 points chacun, 4 journées restantes et une seule place pour la montée directe. Voilà le scénario totalement fou vécu par York City et Rochdale, qui écrasent actuellement la National League (D5 anglaise) et se retrouvent à égalité de points après 42 journées.

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Mieux encore, les deux prétendants à la montée vont s’affronter lors de la dernière journée, pour ce qui s’annonce comme une finale de dingue si ce scénario tient. A noter donc, qu’un de ces deux clubs pourrait se retrouver piégé en barrages ensuite et ne pas monter en ayant pourtant dépassé la barre des 100 points…

Pub. le - MAJ le
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