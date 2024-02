Wayne Rooney fait une grande annonce pour son avenir

Licencié de Birmingham début janvier, alors qu’il avait pris les rênes de l’équipe seulement trois mois auparavant, Wayne Rooney est désormais au chômage. L’ancienne gloire de Manchester United avait dans un premier temps pensé à la boxe pour combler ses journées, il veut maintenant retrouver un banc rapidement, si possible en Premier League.

« L’objectif est de réussir en Premier League à terme. Manchester United ou Everton sont les emplois de rêve, mais c’est un processus. Dans les 10 prochaines années, j’espère avoir une chance d’occuper l’un des postes les plus prestigieux. Ce qui s’est passé à Birmingham a été un revers, mais je suis un combattant et je veux y revenir. Vous savez, en tant que manager, une partie du travail consiste à être licencié et à subir des revers, et il s’agit de savoir comment rebondir. J’ai eu le temps de réfléchir et de savoir quoi faire la prochaine fois » a-t-il avoué au micro de la BBC lors de l’avant-match de FA Cup opposant Nottingham Forest à son ancien club Manchester United.