Un joueur de Ligue 1 révèle être haut potentiel intellectuel

Arrivé de Saint-Étienne cet été, Louis Mouton s’est affirmé comme l’un des piliers du SCO d’Angers, surprise de cette saison en L1. Les Angevins sont actuellement 10es du championnat et s’appuient sur un véritable collectif dans lequel l’ex-Stéphanois a vite trouvé sa place. Cela n’avait pourtant pas toujours été le cas pour le milieu de 23 ans, détecté HPI (haut potentiel intellectuel) et souvent en décalage avec les gens de son âge comme il l’a révélé dans des propos rapportés par Ouest-France.

«J’ai toujours été un peu différent. J’ai sauté une classe très jeune. J’ai fait des tests, j’étais haut potentiel (HPI, haut potentiel intellectuel). J’ai toujours été en décalage avec ma génération. Mes parents m’ont beaucoup soutenu là-dessus, sur le fait de prendre sur soi, de parler, de s’exprimer, ils m’ont beaucoup appris à gérer moi, Louis, en tant que personne, différent des autres. Il y a plein de petits sujets qui ne me vont pas. J’ai toujours été un peu en décalage, à sauter une classe, à être surclassé au foot, toujours avec des plus grands que moi. Je pense que je le ressens là, maintenant. Au quotidien, je suis proche des plus anciens du vestiaire, mais je m’entends hyper bien avec tous les jeunes du vestiaire. J’ai un peu ce double visage, très expérimenté et à la fois très bête et très drôle, pour rire, etc. J’arrive à me mettre bien dans la masse.»