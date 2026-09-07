Real Madrid : le communiqué très étonnant du club madrilène

Le Real Madrid a publié ce lundi soir un communiqué officiel pour démentir fermement une information circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias concernant l’accès au stade Santiago Bernabéu. Une prise de parole pour le moins étonnante de la part du club merengue, qui a tenu à clarifier sa position alors que des informations faisaient état d’une supposée interdiction visant les drapeaux espagnols, ainsi que ceux des différentes communautés et villes autonomes du pays. Le club madrilène assure qu’aucune consigne en ce sens n’a été donnée et rappelle que sa réglementation respecte la législation en vigueur.

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« Face aux informations apparues sur certains réseaux sociaux et dans certains médias de communication, le Real Madrid C. F. souhaite manifester que c’est catégoriquement faux que le club ait donné des indications visant à interdire l’accès au stade Santiago Bernabéu aux drapeaux espagnols ou à ceux de l’une de nos communautés ou villes autonomes. La réglementation du club suit les directives de la législation en vigueur et, bien évidemment, permet et a toujours permis, sans aucune restriction, l’accès de tous les drapeaux officiels de notre pays à notre stade », a ainsi écrit le Real Madrid dans son communiqué officiel publié ce 7 septembre 2026.