Coupe du Monde 2026 : l’Allemagne éliminée aux tirs au but par le Paraguay !

Suite des seizièmes de finale ce lundi. Après le Brésil-Japon riche en suspens (2-1), l’Allemagne défiait le Paraguay. Une rencontre qui désignait le futur adversaire de la France ou de la Suède le 4 juillet prochain à Philadelphie. Pour ce match, a priori abordable pour la Nationamannschaft, Julian Nagelsmann alignait un 4-2-3-1 avec ses stars habituelles. Manuel Neuer gardait toujours les cages et Antonio Rüdiger remplaçait le blessé Nico Schlotterbeck. Pour le reste, du classique, ou presque, avec un secteur offensif composé de Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané et le meilleur buteur allemand du tournoi, Deniz Undav. Jamal Musiala était laissé sur le banc, au profit de Sané. En face, le Paraguay dégainait un 4-4-2 et retrouvait surtout Miguel Almiron, première victime de la « loi Vinicius », suspendu après son carton rouge reçu face à la Turquie.

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Ce match a débuté fort avec un premier arrêt de Neuer sur corner, après une faute de marque de Nmecha (2e). Ensuite ? Plus grand-chose. Durant cette première période quelque peu soporifique, les Allemands ont eu la maîtrise du cuir. Ils ont même passé 50% de leur temps dans les 40 derniers mètres adverses. Sauf qu’ils ne savaient pas quoi faire du ballon. À la première pause fraicheur, il n’y a eu que deux tentatives, non cadrées. Le bilan était maigre. En face, le Paraguay faisait son jeu à la perfection. Les partenaires du Strasbourgeois Enciso défendaient fort sur l’homme, en imposant une intensité XXL à chaque duel, tandis que chez les Allemands, plusieurs joueurs (Nmecha, Brown entre autres) étaient dépassés. Agressifs, dans le bon sens du terme, les Paraguayens misaient ensuite sur Almiron et Enciso pour faire la différence. Deux petits gabarits morts de faim sur chaque ballon.

Tah, un but refusé et un tir au but raté fatal

Sans imagination, l’Allemagne s’est finalement fait piéger juste avant la pause, sur une action qui résumait parfaitement cette première période. Après un corner direct repoussé par Neuer, Havertz pensait filer en contre avant de se faire chiper immédiatement le ballon par un adversaire revenu défendre en taclant. Le cuir est alors revenu à Galerza Fonda, dont le centre a été repris victorieusement de la tête par Enciso (0-1, 43e), totalement seul au milieu de la défense allemande. Le joueur de Strasbourg marquait son tout premier but dans cette Coupe du Monde. De son côté, l’Allemagne enchaînait un dixième match en encaissant au moins un but. Au retour des vestiaires, Nmecha laissait logiquement sa place à Goretzka. Menés au score, les Allemands poussaient logiquement très fort d’entrée de jeu malgré une frayeur d’Enciso venu bousculer Kimmich et Neuer (49e). Le Paraguay devait se contenter d’un pourcentage de possession de balle inférieur à 30% et subissait les vagues d’attaque adverses. Le scénario jusqu’au terme du match était annoncé : l’Allemagne attaquait à tout-va et les Paraguayens opéraient en contre, tout en mettant quelques coups bien sentis aux grandes perches allemandes attendant un centre dans la surface. La délivrance est finalement venue avant l’heure de jeu. Sur un centre de Wirtz, Havertz est venu prolonger de la tête (1-1, 54e). Deux minutes plus tard, les coéquipiers de Jamal Musiala ont eu une double occasion de prendre l’avantage, mais la défense paraguayenne donnait corps et âme pour repousser les tentatives allemandes (56e). Vingt minutes plus tard, nouvelle occasion, mais cette fois, le portier Gill se détendait pour repousser une tête d’Havertz (78e). Au bout des 90 minutes réglementaires, les deux équipes prenaient la direction des prolongations, mais l’Allemagne avait assuré le principal, à savoir retrouver du caractère pour revenir au score malgré un plan d’attaque plus que brouillon.

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Dans ces 30 minutes supplémentaires, la tension est logiquement montée d’un cran entre les deux équipes. Et surtout du côté allemand. Deux situations en jeu ont en effet mis en furie Nageslmann. À la 97e minute, NIck Woltemade parvenait à enchaîner contrôle et frappe dans la surface, mais son tir était contré par le bras de Gomez. Les quadruples champions du monde réclamaient un penalty. En vain. Cinq minutes plus tard, Jonathan Tah pensait délivrer tout un pays en reprenant de la tête un corner d’Havertz tiré au second poteau. C’est alors que l’arbitre a sorti son plus beau climatiseur en refusant le but, aidé par la VAR qui lui a signalé une faute d’Anton sur Gill (102e). Les Allemands étaient fous furieux, pendant que Gill sortait un nouvel arrêt sur une remise de la tête d’Havertz (105e). Les minutes filaient et la séance tant redoutée des tirs au but se rapprochait. Anton pensait devenir le héros du jour lors du dernier corner de la prolongation, mais Gill veillait toujours au grain (119e). La décision s’est finalement faite aux tirs au but. Et à ce petit jeu, les Allemands comptaient sur leur légende Neuer pour leur offrir un huitième de finale. Malheureusement pour eux, tout a mal commencé avec l’échec d’Havertz. Plus tard, Woltemade s’est lui aussi raté. Mais dans ce match, il y a eu des rebondissements. Sanabria et Balbuena ont manqué deux balles de match, notamment grâce à un arrêt de Neuer. L’Allemagne était revenue à égalité et pensait renverser la vapeur. Mais Tah s’est raté et Canale a envoyé les siens au paradis (1-1, 3 tab 4). Au tour suivant, le Paraguay affrontera donc la France ou la Suède.