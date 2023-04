Le PSG en veut beaucoup à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le 30 juin prochain, Lionel Messi sera en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Et si on a longtemps cru qu’il resterait dans la capitale, ce ne serait plus la tendance à présent. Courtisé par des clubs saoudiens et l’Inter Miami, l’Argentin discute d’un possible retour au FC Barcelone. Mais rien n’est encore fait.

Ce qui est certain, c’est que son cas fait jaser au PSG. El Chiringuito explique que les dirigeants du club français estiment que Messi se moque d’eux concernant sa situation et sa réflexion sur son avenir. Les journalistes de l’émission espagnole ajoutent également qu’aucun club ne veut payer le salaire que touche actuellement le joueur au PSG. Ce qui peut faire les affaires du PSG, dans l’optique d’une prolongation.

À lire

Racisme, ramadan : Christophe Galtier visé par de très lourdes accusations !