EdF : Kylian Mbappé fait une énorme révélation sur la Coupe du Monde 2018

Kylian Mbappé aurait pu ne pas jouer la demi-finale de Coupe du Monde 2018 face à la Belgique. C’est le capitaine des Bleus qui le révèle dans un entretien accordé au Parisien. La veille de la rencontre, le numéro 10 de l’équipe de France était incapable de se lever de son lit, bloqué par son dos. Il révèle que le staff des Bleus s’était affairé à ne pas dévoiler l’information à la presse, et que l’ostéopathe de l’équipe de France, Jean-Yves Vandewalle, lui avait finalement permis de jouer.

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«Il (Jean-Yves Vandewalle, l’ostéopathe des Bleus) m’a sauvé la mise en 2018 avant la demi-finale (contre la Belgique). La veille du match (contre la Belgique), je me réveille sans douleur, mais je ne peux pas me lever du lit ! Impossible d’aller au petit-déjeuner, je ne sens plus mon dos, aucune mobilité… J’appelle le coach pour lui dire que je ne peux pas bouger. Il arrive avec « Tizote » (l’ostéopathe des Bleus), qui me dit que j’ai pas mal de vertèbres bloquées. Comment c’est possible, je n’ai fait que dormir ? Il fallait essayer de cacher ça, notamment à la presse. Donc j’essayais de rester le plus droit possible alors que je ne marchais pas bien. Je ne me suis pas entraîné la veille du match et le lendemain, même si j’avais toujours un peu mal, j’ai pu jouer la demie, puis la finale. »