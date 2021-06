OM : le prix de Gerson est bien différent de celui annoncé

La suite après cette publicité

C'est un dossier que l'OM est en passe de boucler. Depuis le début, il était très bien entamé, puisqu'à en croire les déclarations des dirigeants de Flamengo, l'OM a toujours été plus ou moins seul dans cette opération. Pas que le joueur brésilien de 24 ans ne soit pas convoité, mais tout simplement parce que Pablo Longoria et ses équipes ont lancé l'offensive très tôt.

Les médias brésiliens et français sont formels : Gerson devrait bien revêtir la tunique marseillaise dès la reprise. Les deux clubs seraient sur le point de trouver un accord selon le quotidien l'Equipe, puisque les deux directions se sont encore bien rapprochées ces dernières heures. Reste encore à savoir quand le joueur débarquera à Marseille, puisque le club de Rio de Janeiro espère pouvoir le conserver jusqu'à la mi-juillet, date de fin du championnat.

Une bonne opération financière pour l'OM

En plus de ça, on apprend une nouvelle qui risque de ravir les Marseillais, eux qui espèrent que leur club recrutera de nombreux joueurs pendant l'intersaison. Effectivement, Gerson ne coûtera pas 25 ni même 30 millions d'euros comme annoncé dans un premier temps au Brésil. Les Phocéens devraient ainsi débourser un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros selon l'Equipe, avec de possibles pourcentages sur une revente.

Gerson sera donc vraisemblablement la première recrue estivale de l'OM, à un prix moins élevé que prévu. De quoi permettre aux dirigeants marseillais d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour boucler d'autres dossiers, comme ceux menant à Mattéo Guendouzi ou Manuel Lanzini, deux pistes que nous vous révélions en exclusivité sur Foot Mercato. Plus qu'à attendre l'officialisation !