OL, Tony Parker : «le PSG, c'est génial pour le foot français»

Ancien joueur de basket pour les San Antonio Spurs notamment, Tony Parker est aujourd’hui président de l'ASVEL, le club de Lyon-Villeurbanne. Mais l'ancien international français travaille aussi à l'Olympique Lyonnais, lui qui a récemment intégré le OL Groupe. En pole position pour remplacer Jean-Michel Aulas dans quelques années à la présidence du club rhodanien, l'homme de 37 ans a donc forcément un regard sur l'actualité footballistique. Et pour lui, le fait que le Paris Saint-Germain est une grosse équipe, avec de gros moyens, est une très bonne chose pour le foot français.

«Je pense que c'est génial d'avoir une équipe comme ça en France, ça tire vers le haut. Tout le monde adore jouer contre la grosse équipe. Je trouve que le PSG, c'est génial pour le foot, pour le foot français et c'est ce qui fait la beauté du sport. Ce n'est pas parce que tu as la plus grosse équipe ou le plus gros budget que tu es sûr d'être champion. Monaco l'a démontré il y a deux ans je crois (en 2017 en réalité, ndlr), ils ont gagné le titre de champion. Le PSG, c'est génial pour le sport français», a-t-il lâché sur OLTV.