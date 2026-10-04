Arsenal ne sait pas quoi faire de sa pépite Max Dowman

Un problème de riche. Champion d’Angleterre et finaliste de la dernière Ligue des Champions, Arsenal dispose d’un effectif XXL. Actuellement deuxièmes de Premier League, les Gunners disposent d’éléments de qualité et d’une vraie profusion de talents. En effet, des joueurs comme Eberechi Eze, Mikel Merino ou encore Viktor Gyökeres rongent leur frein. C’est également le cas pour la jeune pépite Max Dowman.

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Seulement âgé de 16 ans, l’ailier droit doit composer avec la concurrence de Bukayo Saka et Noni Madueke. Devant attendre mi-septembre pour enfin s’exprimer avec un doublé contre Ipswich Town (4-2) en League Cup, il paye la concurrence et n’a joué que 9 minutes ensuite contre Brighton lors de la lourde défaite d’Arsenal (3-0). Disposant d’un faible temps de jeu, il a pu au moins s’amuser durant la trêve internationale en marquant contre l’Irlande avec l’équipe U19 de l’Angleterre.

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Arsenal en plein dilemme

Mineur, le natif de Chelmsford est un peu dans une impasse au sein de son propre club. S’il se montre bon, voire excellent quand il joue, il lui est difficile de renverser la hiérarchie puisque les statuts sont bien ancrés. D’ailleurs, il n’a pas pu partir en prêt cet été, car il est trop jeune. En effet, il ne fêtera ses 17 ans que le 31 décembre prochain. Un âge qui lui permettra de pouvoir enfin être prêté et cela tombe bien, parce que le mercato hivernal ouvrira ses portes le lendemain.

Cependant, Arsenal n’a pas vraiment envie de le prêter et compte sur lui-même si cela ne se ressent pas vraiment dans son temps de jeu. Le joueur lui n’est pas encore inquiet et il est issu d’une famille qui soutient Arsenal et apprécie son développement. Max Dowman a également le sentiment qu’il ne sera pas mieux loti ailleurs et qu’il n’y a pas d’urgence. Mikel Arteta lui affirme d’ailleurs sa confiance tout en ouvrant la porte à un prêt.

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« Nous évaluerons tous les six mois où nous en sommes et quelle est la meilleure chose à faire pour lui, puis nous prendrons la décision appropriée. Cela dépend de nombreux facteurs. De ses besoins, de ceux de l’équipe, des joueurs disponibles dans l’effectif, du temps de jeu qu’il effectue et de la qualité de ces minutes », a-t-il lâché en septembre. Chaque mercato s’annonce comme un vrai casse-tête pour Arsenal avec l’hésitation entre le couver pour qu’il progresse et l’option de le prêter pour qu’il engrange plus de temps de jeu.