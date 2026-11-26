Willian Pacho continue d’impressionner par sa régularité et sa maîtrise défensive. Le défenseur équatorien du PSG compte désormais 39 apparitions en Ligue des Champions sans avoir reçu le moindre carton. Une statistique remarquable qui en fait le défenseur en activité ayant disputé le plus de rencontres dans la compétition sans être averti.

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Titulaire indiscutable dans l’arrière-garde parisienne, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort confirme ainsi qu’il sait défendre avec intensité tout en maîtrisant parfaitement ses interventions. Une propreté défensive qui constitue un atout supplémentaire pour Luis Enrique.