Real Madrid : Carlo Ancelotti rend hommage à Sergio Ramos

Après une trêve internationale animée, le championnat espagnol reprend ses droits ce week-end. Ce samedi, une rencontre intéressante entre le Séville FC et le Real Madrid dans l’antre andalouse (18h30). Un rendez-vous spécial pour Sergio Ramos qui retrouvera ainsi le club madrilène qui a façonné sa légende. Le défenseur de 37 ans a également marqué l’histoire des pensionnaires de Santiago-Bernabeu. Outre son nombre incroyable de rencontres disputés sous les couleurs madrilènes, l’ancien du PSG a été prépondérant lors de la finale de Ligue des Champions 2014 à Lisbonne en égalisant de la tête lors du dernier corner du Real face à l’Atlético.

A ce moment-là, Carlo Ancelotti était déjà sur le banc des Merengue. Reconnaissant, l’Italien a tenu à remercier son ancien capitaine pour avoir inscrit ce but sans lequel il ne serait pas coach du Real Madrid actuellement d’après lui : «J’ai une affection particulière et si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à Sergio Ramos. S’il n’avait pas marqué le but de la finale, je ne serais probablement pas là. Tout le monde l’aime beaucoup et ce sera un bon match. S’il marque un but, ce que je n’espère pas, il pourra faire ce qu’il veut.»