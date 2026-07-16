Un bilan très favorable pour les Bleus face à l’Angleterre
Avant d’affronter l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde samedi (23h, heure française), l’équipe de France peut s’appuyer sur un historique largement en sa faveur. Les Bleus n’ont perdu qu’une seule de leurs neuf dernières confrontations face aux Three Lions toutes compétitions confondues, pour six victoires et deux matchs nuls. Leur unique revers sur cette période remonte à un match amical disputé en novembre 2015 (0-2).
En tournoi majeur, les Tricolores affichent également un bilan très positif face à l’Angleterre au XXIe siècle. Sur leurs trois confrontations, la France s’est imposée à deux reprises pour un match nul, de quoi aborder cette petite finale avec confiance malgré la déception de l’élimination contre l’Espagne.
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