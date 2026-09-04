Francesco Totti signe un contrat de 3 ans avec la Roma

Francesco Totti s’offre un nouveau défi dans sa ville de cœur. L’ancienne légende de l’AS Roma rejoint officiellement Maxima Roma, la nouvelle équipe de basket-ball de la capitale qui évoluera en Serie A1 après avoir racheté le titre sportif de Brescia. L’ancien attaquant des Giallorossi occupera un rôle de conseiller chargé notamment du développement de la base de supporters et des opérations de responsabilité sociale. Selon La Gazzetta dello Sport, Totti s’est engagé pour trois ans avec un salaire supérieur à un million d’euros par saison. « J’étais en quête de nouveaux défis et désireux de me mettre à l’épreuve. Le rôle et, surtout, le projet qui m’ont été proposés m’ont immédiatement convaincu », a-t-il expliqué.

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Totti entend également participer à la construction d’un projet appelé à s’inscrire dans la durée à Rome. « L’ambition est importante, mais le désir de construire quelque chose qui puisse durer dans le temps l’est encore plus. Nous voulons offrir à Rome et aux Romains une équipe de basket-ball qu’ils puissent soutenir, à laquelle ils puissent s’identifier et dont ils puissent être fiers », a poursuivi l’ancien international italien. Une présence qui donne immédiatement une autre dimension à Maxima Roma, alors que Ciro Immobile, autre figure emblématique du football romain mais passée par la Lazio, est également impliqué dans le projet. Dans la capitale, un autre projet de basket, le BC Roma, est lui lié à Luka Doncic et pourrait notamment se rapprocher des propriétaires de l’AS Roma, les Friedkin.