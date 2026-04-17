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Ligue 1

OL : Paulo Fonseca s’attend à souffrir contre le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Paulo Fonseca sur le banc de l'OL @Maxppp
PSG Lyon
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À deux jours du choc face au Paris Saint-Germain, dimanche soir (20h45), Paulo Fonseca s’est montré lucide en conférence de presse. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sait que la tâche s’annonce particulièrement compliquée face à une équipe parisienne en pleine confiance, dans un calendrier déjà chargé pour ses joueurs. Mais le club rhodanien est condamné à l’exploit s’il souhaite aller chercher une place en Ligue des Champions.

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«Nous devons être réalistes, ce sera difficile. Nous avons un calendrier compliqué et nous affrontons le PSG. Nous devons d’abord penser à notre match et nous concentrer sur nous-mêmes. On peut regarder les résultats des autres équipes, mais il reste encore des possibilités. Cela dit, c’est difficile de se projeter sur les autres matchs quand on joue contre la meilleure équipe de France et d’Europe. Nous devons rester réalistes (…) Le PSG est dans sa meilleure période de la saison, ils sont vraiment très forts en ce moment».

Pub. le - MAJ le
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