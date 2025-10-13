France U21 - Estonie U21 : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 4e journée des éliminatoires de l’Euro U21 avec un duel entre la France et l’Estonie. À domicile, les Bleuets s’organisent dans un 4-3-3 avec Robin Risser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jaydee Canvot, Nathan Zézé, Leny Yoro et Dayann Methalie. Warren Zaïre-Emery, Djaoui Cissé et Ayyoub Bouaddi composent l’entrejeu. En pointe, Mathys Tel est soutenu par Wilson Odobert et Jean-Mattéo Bahoya.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Estoniens s’articulent dans un 4-4-2 avec Ott Nõmm dans les cages derrière Kristofer Käit, Andreas Vaher, Robert Veering et Sander Tovstik. Le milieu de terrain est assuré par Oskar Höim et Ramon Smirnov avec Rommi Siht et Jegor Žuravljov sur les ailes. Devant, Ramol Sillamaa est accompagné par Tony Varjund.

Les compositions

France U21 : Risser - Canvot, Zézé, Yoro, Methalie - Bouaddi, Zaïre-Emery, Cissé - Bahoya, Tel, Odobert

La suite après cette publicité

Estonie U21 : Nömm - Käit, Vaher, Veering, Tovstik - Siht, Höim, Smirnov, Zuravljov - Varjund, Sillamaa